L’utilisation et la production médiatique sont des outils essentiels au développement d’une conscience critique, ainsi qu’à la construction et à l’émancipation identitaire. C’est pour cette raison que Comundos forme des personnes afin qu’elles soient capables de comprendre le pouvoir des medias, comment ceux-ci influencent notre vision du monde, et qu’elles soient capables d’influer dessus.