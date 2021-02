Concours de dessin de presse au lycée Montaigne

Au lycée Montaigne,dans une classe de seconde, le professeur principal Madame Marie Louise Soubies a proposé à ses éleves de participer à un concours de dessin de presse en lien avec le développement durable. Et Camille Piantanida accompagne les élèves grâce à ses crayons et ses connaissances. Belles découvertes et interrogations pour ces élèves motivées et qui apprécient cette respiration "à côté" de l'enseignement classique.