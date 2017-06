Il y a quelques jours, j’ai constaté que mon smartphone avait tendance à avoir quelques petits soucis pour envoyer des textos. Peu de temps auparavant j’ai constaté que mon ordinateur avait également quelques ralentissements et se faisait de plus en plus lent.

Pourtant mon portable n’a qu’un an d’existence et mon ordinateur 3 ou 4 années pas plus. Et c’est là que j’ai compris : je suis victime de l’obsolescence programmée !