Connaissez vous les Compagnons du Devoir et du Tour de France ?

Découvrez grâce au prévot de la maison d'Angers les Compagnons du devoir et du Tour de France... Lui même compagnon , il a fait un tour de France et un petit tour en Allemagne pour apprendre son métier d'electrotechnicien...

6 filières de formation...plus de 90% ont un job avant la fin de leurs études !

Contactez le de la part de RCF Anjou et vous aurez une visite privée de ce lieu unique !!! Merci Ambroise Bonnaterre...