Conseils aux futurs papas

Ils méritent bien une fête, les pères de famille, "ces grands aventuriers du monde moderne", disait Charles Péguy. Ce dimanche 16 juin c'est donc la fête des pères. De tous les pères. Qu'il soit présent, effacé, sévère ou tendre, le père que l'on fête a en tête d'être un bon père. Mais justement, qu'est-ce qu'un bon père ? Au-delà des principes d'éducation que l'on peut adopter, il y a cette attention que l'on porte au quotidien à son enfant, connaître par exemple les bons gestes de sécurité. C'est après l'accident de sa fille de huit ans, tombée du haut d'un escalier, que Gilles Vaquier de Labaume a fondé en 2014 l'Atelier du futur papa. Une structure qui enseigne les rudiments de l'éducation, de la prévention des accidents aux secrets d'une relation parent-enfants harmonieuse. Il est l'auteur de "Nouveaux papas, les clés de l'éducation positive" (éd. Leduc.s).



Les jeunes pères de plus en plus concernés

Changer une couche, donner le bain, tout savoir sur le portage et l'emmaillotage... C'est ce que l'on vient apprendre à l'Atelier du futur papa. De plus en plus de jeunes pères aussi, viennent avec leur nourrisson. Si, comme le dit Gilles Vaquier de Labaume, il y a une dufférence entre un père qui pousse une poussette et un père qui participe à ses ateliers, tout porte à croire que les hommes d'aujourd'hui s'investissent dans l'éducation de leur enfant, voire dans les tâches ménagères.

Un père impliqué est "un facteur puissant d'épanouissement familial". Sans doute les jeunes générations savent-elles aussi qu'entre 25 et 28% des couples se séparent dans l'année qui suit l'arrivée de l'enfant. Conscients que la naissance, aussi attendue et désirée soit-elle, est un défi pour le père, pour la mère et pour le couple, les jeunes pères sont donc prêts à transformer leurs habitudes et à se remettre en question.



assurer La sécurité de son enfant

Assurer la sécurité de son enfant c'est ce qui vient en premier dans le "métier de parent", nous dit Gilles Vaquier de Labaume. Avant de parler éducation positive (Gilles Vaquier de Labaume s'inspire de la parentalité positive selon Isabelle Filliozat) on parle donc sécurité. Des gestes simples comme recouvrir les coins de table ou avoir un extincteur chez soi permettent d'éviter les accidents graves. Sans être un parent laxiste, on croit facilement que les accidents n'arrivent qu'aux autres. Or une chute dans les escaliers, des coupures, des brûlures, cela peut arriver à n'importe qui. L'accident le plus fréquent étant la défenestration d'un enfant.

On n'y pense pas toujours, mais connaître les gestes de premier secours pour un parent est essentiel. Par exemple en cas de fausses routes, "on perd 10% de chance de survie dans le cas d'une obstruction totale par minute qui passe et les pompiers à Paris mettent 7 minutes à venir en moyenne". Bien sûr il ne s'agit pas de tomber dans l'excès ni de s'attendre constamment au pire. On peut au contraire considérer qu'un bon père est précisément un père serein.