Conseils avisés pour voyager en famille ! avec Alexandre Poussin

Autres voyageuses en plateau : Cécile Toulon-Neau a sillonné les contrées les plus reculées avec son mari et leurs deux enfants. Du Népal à la Patagonie, témoignage de cette aventurière !

Cinderella Lucas et une autre aventurière : Maman de 8 enfants ils sont partis à Lourdes à vélo il y a deux ans et se préparent à d'autres aventures...

Témoignages inspirants lors de cette émission. Attention : envie subite de voyager après écoute !!!