Conseils pratiques pour accompagner les aidants

Le professeur Gilles Berrut, gérontologue nous livre son regard sur l'accompagnement de ceux et celles qui se donnent pour assister un parent malade ou âgé. Dans cette émission Prudence Bidet nous présente un livre sur ce thème, de Rosette Poletti "Etre proche aidant, c'est apprendre à danser sous la pluie, plutôt que d'attendre la fin de l'orage" chez Jouvence éditions.

Et voici une liste (non exhaustive) d'associations d'aide aux aidant en Maine-et-Loire :

Plateforme d Accompagnement et de Répit du CCAS d Angers

Adresse : 15 Rue César Geoffray, Angers, France.

Téléphone : 02 41 24 15 26.

E-mail : celine.lemercier@ville.angers.fr.

Site internet : www.angers.fr/clic.



Maison départementale de l’autonomie (MDA)

6 rue Jean Lecuit

49100 Angers

Tél. :02 41 81 60 77



Clic (Centre local d’information et de coordination), 16?bis, avenue Jean-XXIII, à Angers. Tél. 0?800?250?800.



Udaf 49?: ?4, avenue Patton. Ouverture du lundi au vendredi, de 13?h?30 à 17?h?30. Tél. 02?41?36?04?44



ARS Pays de la Loire - Direction de l'Efficience de l'Offre : ars-pdl-deo-dms@ars.sante.fr

PFR Al’fa Répit DREFFEAC : contact@alfarepit.fr

PFR La Maison des Aidants CCAS NANTES : maisondesaidants@mairie-nantes.fr

PFR CCAS ANGERS : celine.lemercier@ville.angers.fr

02 41 24 15 26

PFR Accord’Ages BAUGE : coordination@accord-ages.fr

PFR Relais & Présence CHOLET : contact.relais-presence@orange.fr

PFR L’Escale LE FRESNE SUR LOIRE : escale-moncellieres@orange.fr

PFR La Maison de Myosotis LE MANS : myosotis@lareposance.net

PFR Pôle accueil aidants / aidés Laval : soutienauxaidants@laval.fr

02 43 49 47 68