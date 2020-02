Consommateurs, la liste de nos refus (et de nos envies)

"DEMAIN JE M'Y METS", UNE CHRONIQUE À RETROUVER DANS L'ÉMISSION COMMUNE PLANÈTE - Commune Planète, c'est la nouvelle émission d'écologie sur RCF. Un rendez-vous hebdomadaire proposé par Anne Kerléo à découvrir dès ce vendredi 10 janvier 2020.

Après avoir pris le temps d’écouter nos poubelles, nous devons maintenant être prêts à passer à l’action concrète : REFUSER. Refuser de remplir inutilement sa poubelle, de tri, de tout venant et son compost. Pour ça, je vais oser dire NON.

• Non au suremballage plastique ;

• Non au ticket de caisse qui part direct à la poubelles ;

• Non à la serviette jetable et aux couverts en plastique ;

• Non à l’emballage qui a une durée d’utilisation de quelques minutes ;

• Non aux jouets à la fabrication douteuse "offerts"» dans le menu enfants ;

• Non au set de table en papier sur le plateau du self ;

• Non au gaspillage alimentaire qui engorge mon compost, etc.

Au départ, on a un peu peur que la boulangère nous regarde de travers. Mais au final, elle ne nous aimera pas moins. Personne ne perdra sa vie en refusant un objet publicitaire qui finira au mieux dans un sac de don à une association, au pire… dans une poubelle !

C'est pas forcément compliqué, mais ça demande un peu d'organisation au départ, et d’anticipation dans le quotidien, mais on y gagne sur le long terme. Par exemple : je vais devoir me faire un kit sac en tissu / mouchoir / bouteille en inox et cuitochette, c'est cet objet qui rassemble cuillère, couteau et fourchette, en un, le tout rangé dans mon sac de tous les jours. Ou encore prévoir des contenants pour mes courses en vrac rangé dans le coffre de ma voiture, ou mieux, dans les sacoches de mon vélo.

C'est un point de départ pour sortir de la "culture du déchet", qui pollue tous les domaines de nos vies. Puisque tout est lié, osons dire des dizaines de OUI !

• Oui aux cabas réutilisables ;

• Oui aux courses en vrac ;

• Oui aux sacs en tissu de toutes tailles ;

• Oui aux protections périodiques lavables ;

• Oui aux emballages tissu et cire d'abeille (pour remplacer le papier d'alu et le film plastique) ;

• Oui aux mouchoirs en tissu ;

• Oui à la sobriété, à la vie et aux relations humaines !

Parce que oui, quand on commence à refuser l'inutile et le jetable… c'est l'Amour et la vie qu'on retrouve dans les petits riens de tous les jours.