Constance ou la liberté d'en rire

Originaire de Picardie, Constance Pittard dite CONSTANCE découvre le théâtre à l’âge de huit ans. Elle fait partie de différentes troupes amateurs avant de passer un bac littéraire et de rentrer au Conservatoire d’art dramatique de Lille.

En arrivant à Paris elle se spécialise dans l’humour et le one woman show.

En dehors de ses one-man show, on peut aussi voir Constance au cinéma, à la télévision ou même l’entendre à la radio (surtout en ce moment vu le contexte): Elle participe à l’émission de Laurent Ruquier «On ne demande qu’à en rire» pendant deux ans. Depuis Février 2021 on la retrouve aux côtés de Laurent Ruquier le samedi dans "on est en direct" et sur France Inter pour "la chronique de Constance".

JOURNÉE DE LA FEMME 2021 : CONSTANCE, UNE HUMORISTE ÉPRISE DE LIBERTÉ ET D'INDÉPENDANce

Pot pourri Un spectacle à l'affiche du théâtre des Deux Ânes en attente depuis le 18 décembre 2020 dernier et 4ème spectacle de Constance, il mêle anciens et nouveaux sketchs ! Un pot-pourri de l'univers de Constance, toujours aussi drôle, noir et cynique !