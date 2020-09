Contre la mucoviscidose, le combat de Pierre Lemarchal, père de Grégory

"Pourquoi je vis", le biopic de TF1 qui retrace le parcours de Grégory Lemarchal est arrivé largement en tête des audiences, ce lundi 7 septembre, avec plus de 7 millions de téléspectateurs. En plus du chemin parcouru par le chanteur, il montre combien ses parents, Pierre et Laurence, ont été présents à ses côtés, ainsi que sa sœur Leslie. Le combat contre la mucoviscidose, ils le poursuivent aujourd'hui avec leur association Grégory-Lemarchal.

L'engagement des parents

"J'ai tout de suite remarqué un grain de voix assez fort." Le don de son fils pour le chant, Pierre Lemarchal l'a repéré rapidement. Ancien entraîneur de basket professionnel en Savoie après avoir été militaire de carrière chez les chasseurs alpins, il partage une passion familiale pour la musique et se produit en concert depuis une trentaine d'années. Devenu intermittant du spectacle dans l'événementiel, il a adapté son parcours professionnel pour son fils. "En fait j'ai changé de métier à chaque fois pour Grégory, pour qu'il puisse avoir les meilleures conditions possibles pour continuer ses soins."

Le téléfilm aborde aussi la notion de culpabilité des parents. Un sentiment dont il est difficile de se débarrasser : "Ça nous poursuit encore, d'ailleurs, je ne vais pas vous le cacher", confie Pierre Lemarchal.

la mucoviscidose, une maladie génétique

Plus de 7.000 personnes souffrent de la mucoviscidose aujourd'hui en France. Une maladie génétique qui atteint les voies respiratoires et digestives. Au quotidien, ce sont des soins de kinésithérapie respiratoire, "des aérosols" et "beaucoup, beaucoup de médicaments à avaler par jour". "Des soins qui sont très lourds", souligne le père de Grégory. Quand, en 1985, le verdict tombe pour son fils, la maladie est peu connue. Mais aujourd'hui encore, "c'est une maladie qu'on ne guérit pas".

Le téléfilm est une façon de faire connaître la mucoviscidose et de défendre une cause. C'était d'ailleurs la "condition" pour que la famille de Grégory Lemarchal accepte l'idée du biopic : il fallait "tout ramener au combat qu'on mène", raconte Pierre Lemarchal, qui, au début, n'y tenait pas. "Pour nous c'était impensable de voir quelqu'un jouer le rôle de notre fils. Et puis même, raconter la vie de Grégory, quelle est la légitimité en fait ?" Mais la rencontre avec les comédiens "s'est tellement bien passée" que le projet a pu avancer. Au sujet de Mickaël Lumière, qui incarne son fils, Pierre Lemarchal affirme que "n'importe qui aimerait l'avoir comme fils, il est d'une belle humilité !"