Coronavirus ou pas : lavez-vous les mains (souvent) !

Aujourd’hui actualité oblige, on va parler d’un sujet omniprésent dans tous nos médias : le corona virus ! Et surtout comment limiter sa propagation avec de petits gestes tous simples dans notre vie quotidienne. Pour rappel les symptômes du corona virus sont difficiles à différencier de ceux d’une simple grippe saisonnière ou d’un syndrome grippal. On retrouve en effet une fièvre d’apparition brutale, une toux sèche, des éternuements, le nez bouché, la gorge irritée, des courbatures, des maux de tête. Ces symptômes n’apparaissent pas nécessairement tous, ni de manière simultanée.

Le covid-19 se transmet de différentes manières : par la salive, par les gouttelettes dues à la toux et aux éternuements, par contact rapprochés avec des malades comme des poignées de main ou des embrassades et par contact avec des surfaces contaminées. Et oui ! Avec vos mains, vous touchez des surfaces éventuellement chargées de microbes et de virus. Vous serrez les mains d’amis, de collègues ou de parfaits inconnus… dont vous ne savez pas ce qu’elles ont touché. Vos mains vont ensuite se porter à votre visage. On ne s’en rend pas compte mais c’est extrêmement fréquent. Le professeur Colleen Craft de l’université d’Atlanta estime que nous touchons notre visage avec nos mains en moyenne 15 à 23 fois par heure ! « La plupart du temps, nous ne réalisons pas que nous le faisons. Nous touchons aussi des poignées de portes, des barres de tram, des rampes, des salières, les mains d’autres gens, les chariots pour faire les courses. » Autant de risque de transmission du virus. Et c’est pour ça qu’un lavage de main régulier, toutes les heures environ permet de se prémunir en grande partie contre la transmission. C’est ce qu’on appelle un « geste barrière »

Mais comment bien se laver les mains et avec quoi ?

Vous me direz Maxime que c’est facile ! Il suffit de se mouiller les mains de se les frotter avec du savon, de rincer et de les essuyer ! et bien figurez vous que ce n’est pas si simple. Lorsqu’on se lave les mains quotidiennement, certaines zones restent sales et on ne s’en rend pas forcément compte. Une petite vidéo tourne en ce moment sur les réseaux sociaux et illustre bien ce propos. On y voit un homme qui se lave les mains avec un savon bleu foncé, et on peut observer que spontanément il n’en met pas partout ! Il y en a même des endroits où n’y en a pas du tout : sur le dos de la main et entre les doigts par exemple.

Alors pour bien se laver les mains : voici les recommandations de l’OMS.

Allez tous à votre évier ou lavabo, je vous guide ! Vous êtes prêt ?

D’abord mouillez-vous les mains abondamment.

Ensuite, appliquer suffisamment de savon pour recouvrir toutes les surfaces des mains et frictionner ainsi : paume contre paume par mouvement de rotation, le dos de la main gauche avec un mouvement d’avant en arrière exercé par la paume droite, et vice et versa, les espaces entre les doigts paume contre paume, doigts entrelacés, en exerçant un mouvement d’avant en arrière, le dos des doigts en les tenant dans la paume des mains opposées avec un mouvement d’aller-retour latéral, comme si vous faisiez un crochet avec vos mains .

Ensuite, le pouce de la main gauche par rotation dans la paume refermée de la main droite et vice et versa pour l’autre main. La pulpe des doigts de la main droite par rotation contre la paume de la main gauche, et vice versa pour l’autre main. Rincez ensuite les mains à l’eau, sécher soigneusement les mains de préférence avec une serviette ou un papier à usage unique, avec lequel vous pourrez même fermer le robinet.

Et voilà, vos mains sont propres !

Vous pouvez si vous n’avez pas accès à un point d’eau utiliser du SHA ou solution hydro alcoolique. Le principe est le même que pour le lavage des mains, il suffit de remplir la paume d’une main avec le produit hydro-alcoolique, et de refaire les mêmes étapes : les paumes, le dos des mains, les espaces interdigitaux, le dos des doigts, les pouces et la pulpe des doigts ! La procédure pour être efficace doit durer entre 20 et 30 secondes ! et ne peut être utilisé que sur des mains qui ne sont pas visiblement souillées. En gros si vous venez de jardiner et que vous avez les mains pleines de terre, et bien il faut les laver !

Rappelons Maxime qu’il existe d’autres gestes barrières efficace pour éviter la propagation du virus : tousser et éternuer dans son coude (et oui ! exit le fameux « ta main devant ta bouche » de notre enfance) c’est maintenant dans le coude qu’il faut éternuer ou tousser, en effet on ouvre moins souvent les portes avec… Utiliser des mouchoirs à usage unique et bien sur les jeter à la poubelle rapidement (éviter de les laisser traîner dans les poches !).

Et enfin porter un masque si vous êtes malade ! un masque chirurgical qui doit être changé toutes les 4 heures ! et au-delà du corona virus, avec tout ça vous mettrez toutes les chances de votre côté de rester en bonne santé !

Toutes les informations et recommandations de l'Organisme Mondial de la Santé