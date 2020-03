Coronavirus : Quelles démarches pour les salariés confinés ?

A ce jour jeudi 5 mars, 22 cas de Coronavirus ont été détecté dans notre département. Hier, mercredi 4 mars, 10 nouveaux cas ont été confirmés dans de nouvelles communes Sainte-Anne d'Auray, la Trinité-sur-Mer, Brec'h et St Pierre Quiberon. En plus de Carnac, Auray et Crac'h.

Dans ces communes, les établissements scolaires, les crèches et les accueils périscolaires sont donc fermés à la demande de la Préfecture du Morbihan, comme ce fut le cas lundi dans les 3 premières communes touchées par le Coronavirus.

Conséquences, des milliers d'élèves sont contraints de rester chez eux, ce qui oblige leurs parents à ne plus aller travailler. En tant que salariés, quels sont leurs droits ? Nous avons posé ces questions au directeur de la CPAM du Morbihan, Mohamed Azgag.

Informations à retenir :

-Si vous êtes confinés et avez besoin de demander un arrêt de travail, vous devez le faire auprès de votre employeur.

-Si vous souhaitez joindre l'assurance maladie, vous pouvez appeler le 3646 ou aller sur le site ameli.fr

-Si vous souhaitez obtenir des informations globales sur le Coronavirus, l'Agence régionale de santé a mis en place un numéro vert régional : 0 800 350 017

Dans la deuxième partie de cette émission, nous parlerons d'une maladie chronique, l'eczéma qui touche 2,5 millions de français. Nous recevrons la présidente de l'association Française de l' eczéma basée à Redon : Stéphanie Mérand.