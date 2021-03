Couples et familles en crise : comment se faire accompagner ?

Ecoute, respect et cadre bien posé pour apaiser les tensions : voici la promesse de la médiation familiale. Rencontre avec deux professionnelles de l'association www.mediations49.fr à Angers, Saumur, Cholet, Montaigu et les Herbiers. Anne Gallin et Marie Lancelot témoignent de leur engagement au service des couples et des familles. Entretien.