Courir ou ne pas courir avec son chien ?

Et oui, faire du sport c’est bon pour la santé, on en a besoin pour maintenir notre forme physique mais aussi pour notre moral. Alors, peut-on partager cette activité avec notre chien ?

Je pense que la toute première question que l’on doit se poser c’est … est-ce que le chien, toutes races confondues, aime vraiment courir ? Est-ce que mon chien suivant sa morphologie, sa croissance, son âge, son état de santé, a vraiment besoin et envie de courir ?

A l’état naturel le chien utilise la course pour poursuivre une proie, Courir pour lui cela me semble être juste un réflexe lié à son statut de prédateur. Courir après « rien » ou presque rien, comme nous le faisons ne me semble pas faire partie de ses concepts… même pour certaines races puissantes, je pense que l’idée de devoir faire courir un chien ou de lui procurer toutes sortes d’activités pour son épanouissement est une idée reçue, non fondée.

Florence Gorget

www.gambade72.fr

gambade72@gmail.com