Covid-19 : Attention aux arnaques

Qu'elles soient sur internet ou à domicile, les arnaques ne s'arrêtent pas en cette période de confinement, loin de là. Vente de masque périmés ou encore fausse offre de remède miracle sur internet. Sans parler des faux décontamineurs, qui profitent de la peur et de l'incrédulité de personnes isolés et fragiles. On fait le tour cette semaine, des nouvelles pratiques des escrocs en tous genres, qui en cette période redoublent d'imagination. Plus de précisions en compagnie de Tom et Quentin Clément de l'UFC Que Choisir de la Sarthe.