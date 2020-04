Covid-19 et nouveaux droits en matière d'annulation touristique

Avec la crise sanitaire du Covid-19, et le confinement nécessaire à la limitation de la propagation, les annulations ou les reports de séjours touristiques se multiplient.



Qu'ils soient à l'initiative des professionnels ou des particuliers, de nouveaux droits des consommateurs s'appliquent. De nouvelles règles, mises en place par ordonnances par le gouvernement, qui ont pour but d’adapter les droits et obligations de chacun face à cette situation inédite d'épidémie.



On fait le point cette semaine en compagnie de Thomas Renier-Tisserat, juriste à l'UFC Que Choisir de la Sarthe.