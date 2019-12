Créer du lien intergénérationnel en EHPAD

Le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) prévient les ruptures de parcours de vie, lutte contre l'isolement des personnes les plus fragiles et améliore l'accompagnement des séniors par des actions à,Montpellier, innovantes, intergénérationnelles dont des colocations étudiantes dans des EHPAD de la ville avec pour ambition de changer le regard sur la vie en EHPAD, de rompre l’isolement et la précarité et de renforcer le lien social et intergénérationnel.

En échange d’un loyer modéré, les étudiants hébergés offrent un minimum de 3 heures d’activités bénévoles aux résidents.