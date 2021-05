Cultiver l'inclusion sur le territoire de Molsheim

Au départ il y a Pierre Hoerter une figure, un visionnaire explique l'une de ses collègues. Pour lui l’équation est simple : comment trouver de la main d’oeuvre pour les vignes dans une région où l’industrie est dynamique ? Et d’autre part, comment employer les personnes handicapées et développer leurs compétences alors que la plupart ne sait ni lire ni écrire ?

En 2018, le mot "inclusion" (après insertion et intégration) apparait avec la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Un texte destiné à faciliter l’inclusion des personnes handicapées dans un milieu professionnel. Avec les lycées agricoles et de nouveaux partenaires, la société coopérative SoliveRs emploie aujourd’hui 70 personnes dans différents métiers allant des espaces verts aux vignobles et autres services de traiteurs.

Focus sur Pierre Hoerter, à la fois homme de réflexion et homme de terrain, sur le territoire de Molsheim entre vignes et espaces verts. Une découverte à contre-courant de personnes qui ont le privilège de travailler près de chez eux , qui plus est en CDI.







UNE ÉMISSION RÉALISÉE EN PARTENARIAT AVEC LE CCAH ET GRÂCE AU SOUTIEN D'AG2R AGIRC-ARRCO