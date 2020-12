Cultures du Coeur

Cultures du Cœur, une association qui favorise l’insertion des plus démunis par l’accès à la culture, aux sports et aux loisirs.



Implantée en Indre-et-Loire depuis 2008, elle intervient sur 3 axes :



- l’accès aux sorties culturelles, sportives et de loisirs



- la formation et l’animation des professionnels du réseau



- la mise en place de projets spécifiques co-construits



Invitée : Adeline GOYER, chargée de mission à Cultures du Cœur 37.