"Cultures en chemin" avec l'école Paillon et l'Ecole de l'Oralité



La pratique artistique collective, la transmission orale et la valorisation des répertoires de l’interculturalité sont les valeurs de l'Ecole de l'Oralité.

Une école stéphanoise pas comme les autres où petits et grands, jeunes et vieux de toutes origines peuvent s'apprendre mutuellement la culture de l'autre.



C'est avec des habitants de Tarentaize-Beaubrun et avec les habitants-musiciens qui le souhaitent que travaille l'Ecole de l'Oralité. Notamment avec des scolaires comme les CE1 de l'Ecole Paillon et leur maîtresse, Péroline Marandon.



Notre radio, de son côté, a proposé de donner la parole aux enfants et aux parents pour leur permettre à leur tour de faire l'expérience du témoignage oral.