Cyberattaque : devons-nous avoir peur des nouvelles technologies ?

Il faut savoir que la fameuse faille dans nos logiciels qui ont permis aux pirates du web de s’attaquer à nos ordinateurs faisait tout simplement partie d'une "trousse à outils" utilisée par la NSA pour accéder à des ordinateurs. Je rappelle la NSA c’est l’agence national de sécurité des Etats-Unis.

En gros, pour faire simple : les pirates ont utilisés une faille dans nos ordinateurs volontairement mise en place par la NSA pour surveiller nos faits et gestes sur internet ! La question de la vie privée en prend un sacré coup.



Vous répondrez qu’il y a peu de chances que la NSA soit venu contrôler votre petit ordinateur personnel. Certes ! Cependant cela nous fait comprendre que les entreprises qui nous vendent les nouvelles technologies dernier cri, sont de mèches avec les services de renseignements. Une question sérieuse se pose alors sur la crédibilité des mêmes entreprises quand elles nous vendent tel ou tel logiciel de protection de la vie privée sur le web !



Autre question également, plus généraliste cette fois-ci, a toute sa place dans ce débat. Sommes-nous bien trop attachés aux nouvelles technologies et moyens de communication, au risque de leurs confier beaucoup trop de choses sur notre vie privée ? Aujourd’hui, tout est informatisé ! Votre compte en banque, vos correspondances sous forme d’emails, le cloud qui vous permet de stocker vos photos, travaux, etc. sur internet. Tout est dématérialisé ! Au risque de tout perdre avec une fausse manipulation ou un virus perfide.



Sans pour autant revenir à l’âge de pierre, ne serait-il pas temps de prendre un certain recul avec cette course aux nouvelles technologies ?