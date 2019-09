Cyrielle et Clément Colau - Entreprise "Mme Colette"

Le jeudi à 12h15

En 13 minutes, venez partager une bonne dose d’optimisme et d’envie d’entreprendre ! En 3 mots : simplicité, convivialité et partage ! Deux fois par mois, un acteur de l’économie locale – décideurs du monde économique, chefs d’entreprises ou jeunes entrepreneurs - se confie sur son parcours, son travail et ses passions.