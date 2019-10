Cyrille Dejouy, la décoratrice dévoile son métier

A présent nous retrouvons notre chronique "Produit en Anjou".Une marque aujourd'hui affichée sur plus d'une centaine de produits et services locaux.



Cette semaine, RCF reçoit la créatrice de l'atelier "Assises et toiles Dejouy". Cette tapissière et décoratrice basée à Corné a rejoint l'association "Produit en Anjou" il y a un an. Elle présente régulièrement ses savoir-faire sur des stands communs avec d'autres producteurs locaux, dans des galeries marchandes ou lors de grandes manifestations par exemple. Et le public est au rendez-vous.