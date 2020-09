D’une vocation à l’autre : Marc Couget

Lorsqu’un international, cadet de Rugby, qui joue en équipe de France, croise au détour de Lannemezan, le chemin de Maurice Méssegué, l’homme qui soigne par les plantes, la providence va offrir à Marc Couget un tout autre destin.

La phytothérapie et la naturopathie vont le mener sur les routes d’Europe, pour rétablir la forme physique de grandes vedettes et de quelques grands noms. Il met aujourd’hui ses talents au service des joueurs des équipes sportives de Montpellier.

Découvrons cet homme modeste qui préfère l’apprentissage d’un métier et la connaissance des plantes au service de l’homme plutôt que l’argent facilement acquis.