Damien Boute veterinaire

Le Docteur Damien Boute exerce la profession de vétérinaire rural depuis plus de 25 ans, il est passionné par son métier. Les interventions dans les fermes sont des plus variées et il doit parfois intervenir dans l’urgence d’une naissance qui se passe mal au beau milieu d’un pâturage. Il est également le garant des services de l’Etat en matière de protection sanitaire. Damien Boute a pris le temps d’exposer les aspects de cette belle profession qui pourtant ne passionne pas les candidats ! C’est pourtant une nécessité pour le monde agricole de pouvoir compter sur ce médecin des fermes !