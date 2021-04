Dangers, risques et dommages

Eh bien, j’ai consacré ma précédente chronique à la polysémie de « au travail » dans la « qualité de vie au travail ». Finalement, je dois dire que j’ai pris goût à l’exercice, et je vous propose aujourd’hui de nous arrêter sur un autre mot que le monde du travail utilise également. Quitte à nous faire un nouveau nœud au cerveau…



Vous prenez un risque là, non ?

Oui, je sais, et c’est précisément toute la question…

En fait, je repensais à l’été dernier, vous savez au moment où je me suis retrouvé en haut de l’échelle, contre une branche fine de mon cerisier, une main accrochée à l’arbre, l’autre au seau, avec les genoux légèrement fléchis pour faire l’équilibre, lâchant doucement l’arbre pour cueillir des cerises. Et ma question était : me suis-je mis en danger, ou bien ai-je pris un risque… ?



Ah oui, je vous imagine bien…

Et quelle différence faites-vous entre les deux ?

Eh bien, c’est justement ça ma question. Était-ce risqué, ou dangereux ?

D’un côté, être en haut d’une échelle, c’est dangereux.

On entend déjà les parents dire à leur enfant de ne pas monter sur la chaise, ou dans l’arbre, parce que c’est dangereux.

Et donc ce danger nous expose à un risque : celui de tomber. Il y a donc l’exposition à un danger, celui d’être dans un arbre, ou debout sur une chaise pour ranger un dossier dans une armoire, et le risque encouru est celui de tomber de l’arbre, ou de la chaise.



Quelle est l’étape suivante dans ce cas ?

Eh bien c’est celle qui correspond à ce qui peut nous arriver : se blesser.

Ça, c’est « dommage ». Enfin, pas « dommage » dans le sens où ça serait regrettable, même si cela l’est dans les faits, mais « dommage » dans le sens où Cerise, vous savez ma sœur assureur, va l’utiliser pour qualifier le « dommage corporel ».

Dans le meilleur des cas, le dommage est de se blesser, dans le pire des cas, c’est de mourir.



Wouhou… Grosse ambiance…

Il vaudrait donc mieux ne pas monter dans l’arbre, pour ne pas prendre le risque de mourir ?

Oui, en apparence, mais c’est là que la chose se complique…

Parce que… je ne risque pas de tomber de l’arbre si je ne monte pas dedans, donc je ne risque pas de mourir d’une chute si je ne monte pas dans l’arbre.

Mais cela n’écarte non plus la possibilité de mourir d’autre chose à la place, et le comble serait de mourir d’autre chose au pied de l’arbre… En fait, quoique je fasse, ou ne fasse pas, je prends un risque.



Mais si on vous suit par-là, mieux vaut quand même ne rien faire ?

Oui, sauf que ne rien faire, c’est faire « rien ».

Après Henri Salvador qui a chanté « le travail, c’est la santé, rien faire c’est la conserver », je pense maintenant à Serge Gainsbourg qui a chanté « rien c’est déjà beaucoup ».

D’ailleurs, si je passais ma vie à ne rien faire, cela ne m’empêcherait pas de mourir un jour, car vivre, eh bien sachez-le, c’est dangereux pour la santé !

On pourrait même dire qu’il n’y a rien de pire pour dégrader son état de santé, que de vivre… Mais je ne veux pas dire non plus qu’il faut mourir pour rester en bonne santé… Quoique mourir en bonne santé, ça ne serait pas rien, ça serait beaucoup…





Oui, on ne fait plus rien, mais cela nous protège-t-il vraiment ?

On peut effectivement s’interroger…

Avant-hier, en écoutant une radio publique française, j’ai entendu une annonce pour informer sur la dépression des adolescents… Finalement, on prévient d’un côté et on expose de l’autre. Est-ce que la volonté d’une société qui cherche à prendre zéro risque amène réellement un risque zéro ?



Est-ce que le télétravail réduit à zéro tous les risques ?

Et avec lui, si le téléenseignement pour nos enfants réduit à zéro le risque de contamination à l’école, il fait naître d’autres risques : psychologiques, et sociologiques, autrement dit des risques psycho-sociaux…

Finalement on arrive à ce paradoxe qui est que prévenir un risque viral expose à un risque psycho-social… chez les enfants, chez les parents, et chez les grands-parents...