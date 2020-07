Daniel Mandon, le passionné !

Daniel Mandon a été pendant plus de 30 ans maire de Saint-Genest-Malifaux et, avec l'aide son équipe municipale, a complètement changé le visage de cette belle commune du Pilat.

Avec sa fougue coutumière, il nous partage quelques unes de ses passions : la montagne, découverte pendant ses études, l'engagement citoyen, la recherche intellectuelle encore tout récemment à Sciences-Po à Paris.

Il nous raconte aussi comment il a découvert Saint-Genest lorsqu'il était directeur de colonie de vacances. C'est là qu'est née sa passion pour le village. Il y consacrera toute son énergie, en particulier dans le domaine du tourisme et de la culture !

Et il est fier d'avoir transmis le flambeau de l'engagement à ses successeurs qui continuent à faire de Saint-Genest un lieu où il fait bon vivre !