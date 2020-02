Graphiste de formation, David Chuzeville s'est engagé aux tout débuts de l'aventure de l'Agenda stéphanois, il y a maintenant plus de 25 ans. Ce magazine est vite devenu un incontournable de la vie culturelle de notre territoire. Il a connu des hauts et des bas et a été relancé il y a un ans et demi par David et une nouvelle équipe.

Découverte du parcours d'un amoureux de notre ville, observateur attentif et acteur engagé des bouillonnements de la si riche vie culturelle de notre territoire.