De la curiosité au voyage jusqu'à l'humanitaire

Sonia et Alexandre Poussin sont des voyageurs qui, au fil de leur périples, n'ont pu s'empêcher d'être touchés par la détresse humaine. Du coup, partout où ils passent avec leurs deux enfants, ils s'investissent auprès d'oeuvres locales, et ont un regard aiguisé sur les questions de solidarité. Ils sont tous deux les invités d'Ina Bourreille qui les interrogera ce soir plus particulièrement sur Madagascar.