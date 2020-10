De nombreux produits made in Anjou en vente sur la plateforme quai49.fr

Pour remercier un client, un partenaire ou un salarié, de plus en plus de sociétés ont recours au cadeau d'entreprise. Christophe Graux a fait de cette activité sa spécialité. En 2014, il a créé Quai 49 qui propose aussi bien aux entreprises qu'aux particuliers des colis sur-mesure sous la forme de box. Récemment labelisé Ambassadeur des Produits en Anjou, il vend sur sa plateforme en ligne une trentaine de références issues du Maine et Loire. Bastien Lallier l'a rencontré.



https://www.quai49.fr/