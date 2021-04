Debout ! Léve-toi et relâche la pression

Restez debout est bénéfique pour votre santé ! c’est à partir de cette idée forte que nous vous proposons d’approfondir le sujet en compagnie cette semaine de Céline RICHECOEUR, kinésithérapeute.



Même quand nous avons passé la journée assis à un bureau, ce qui tient le plus à cœur, en montant dans le bus puis en rentrant à la maison le soir, c’est ENCORE de s’asseoir !



Et en agissant de la sorte, je cause très certainement du tort à ma santé.



En effet, les médecins soupçonnent depuis longtemps la position assise d’être responsable de maladies. Récemment, elle a été incriminée dans des pathologies limitant l’espérance de vie, comme le diabète de type II et certains types de cancers, s’ajoutant ainsi aux maladies cardiovasculaires, dont le lien avec la position assise a été établi dans les années 70.



Nos modes de vie sédentaires, le travail posté et les moyens de locomotion modernes limitent les occasions de mettre le corps en mouvement.



Exactement ; nous sommes comme des grenouilles dans une casserole d’eau qu’on porterait lentement à ébullition, progressivement meurtris par notre confort grandissant, degré après degré. En France, les adultes se situent dans la moyenne européenne : 7h24 passées en position assise chaque jour.