Décence ou indécence : qu'est-ce qu'une tenue correcte ?

Les codes vestimentaires imposés par les lycées peuvent-ils encore être entendus dans une société où l’on dégaine si facilement discrimination et entrave aux libertés ? Le mouvement lancé sur Twitter ( #lundi14septembre) appelait les filles et les garçons à venir en classe habillés de manière “indécente” afin de défendre leur droit à s’habiller librement.

Une réaction en réponse à l’éducation nationale qui en appelait à respecter les règlements intérieurs des établissements scolaires, tandis que Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Education nationale, demandait aux élèves à venir à l’école avec une tenue républicaine. Au départ : le selfie d’une jeune fille, posté sur les réseaux sociaux, alors qu’elle avait essuyé une remarque d’une surveillante de son lycée sur la longueur de son tee-shirt ( un "crop top").

Qui est indécent ?

Ces jeunes filles qui viennent au lycée en montrant leur nombril ou leurs cuisses sont-elles indécentes ? Ou l’indécence est-elle dans le regard de celui qui toise comme l’a laissé entendre Marlène Schiappa ? Stéphanie Gallet, rédactrice en chef culture et société et Melchior Gormand en discutent avec leurs invités, David Groison, rédacteur en chef de Phosphore et Audrey Millet, historienne de la mode.

"La mode est souvent une affaire de désir qui met en valeur pendant des siècles le genre de chacun mais qui doit correspondre toujours à un contexte moral, biologique, politique et littéraire", indique Audrey Millet, auteure de "Fabriquer le désir, histoire de la mode de l’Antiquité à nos jours". Le crop top date en fait des années 90. C’était une pièce qui suggérait une rebellion. Son retour est censé annoncer une nouvelle libération sexuelle (…) Mais je ne suis pas persuadée qu’une des premières lycéennes à qui on a demandé de rentrer chez elle était vraiment consciente de cette rebellion".

La réalité du terrain est plutôt celle des jeunes filles qui n'osent pas mettre de jupe ou de tenue courte, par crainte d'être un objet de désir, observe David Groison. Il s'agit plutôt d'essayer de se fondre dans la masse que d'être en tenue affriolante. Alors que l'adolescence est un mouvement de construction de l'identité, il y a aussi un espace de liberté que les jeunes souhaitent explorer. "Ce qui se joue est d'essayer de voir comment on peut jouer à l'intérieur de ces limites. C'est une forme de transgression et c'est bien qu'il y ait des réactions en face". Ce sont ces dérèglements très médiatisés dont on parle aujourd'hui, certaines tenues n'étant pas acceptables dans certains contextes.

L'influence de l'industrie de la mode

"Ce type de vêtement très sexualisé (crop top, combinaisons à lacets...) est publicisé par une industrie de la mode qui peine et des marques ultra fashion. Ces marques là s'appuient sur l'hyper réalité, sur Tik Tok, Instagram, les réseaux sociaux, sur des stars comme Justin Bieber qui vont modifier la perception des adolescents qui sont en construction et apprennent les codes. On a une beauté numérique qui s'est installée et qui trouble les adolescents, avec une perte de repères. Et c'est bien à cause de l'industrie !", constate Audrey Millet.