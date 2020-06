Déchets : ces poubelles que nous ne voulons pas voir 5/5

Dernier épisode de notre feuilleton… Nous vous faisons découvrir depuis lundi les coulisses de nos poubelles. Reportage au sein du centre de tri de Portes Les Valence, le seul de Drôme et d’Ardèche. Là bas nous l’avons vu ce sont tous les jours des tonnes et des tonnes de papiers et emballages qui sont retriés ? Mais deviennent-ils ensuite ? Réponse dans cet épisode 5.