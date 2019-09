Découverte du CREPI Touraine

Nous sommes avec Sabine SITTER et Valérie COSTEJA, respectivement directrice adjointe et chargée de mission au CREPI Touraine, Club Régional d'Entreprises Partenaires de l'Insertion, une association implantée à Saint-Avertin qui accompagne les demandeurs d'emploi dans leur parcours professionnel… Et organise des actions collectives pour dynamiser leur recherche d'emploi… Comme par exemple BATISSEURS D'AVENIR, dont s'occupe Valérie Costéja.