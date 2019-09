Découvrez la grille 2019/2020 de RCF Anjou

Edito de Raphaël de la Croix, directeur de RCF Anjou

Une radio au service de l’intelligence, du discernement éthique et de la recherche de la vérité

Ces mots sont tirés de la ligne éditoriale de RCF. C’est une de nos missions essentielles. Nos programmes, bien sûr, ont pour but de nourrir le cœur et l’âme, de divertir, de partager la joie. Mais nos émissions ont aussi pour objectif de nourrir l’intelligence, alimenter la réflexion, et accompagner le discernement au service de la vérité. En s’appuyant notamment sur l’enseignement de l’Eglise.

Notre 21ème siècle souffre d’une maladie de l’intelligence. La rapidité doit prévaloir sur le vrai, la communication submerger le fond, l’émotion du moment écraser la prise de recul.

Sur RCF, nous souhaitons proposer autre chose. Vous accompagnez pour y voir plus clair dans notre monde ultra complexe. RCF est aussi là pour cela.

Passez de riches moments à l’écoute de notre antenne.

Découvrez la grille des programmes pour cette saison 2019/2020 ainsi que notre lettre Partage pour cette rentrée de septembre qui vous présente un certain nombre d'émissions.