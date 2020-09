Le défi Killian se prépare ! Autour d' Olivier, le papa de Killian, Hélène Briat qui se lance dans l'aventure avec 2 autres cyclistes : parcourir à 4, en relais, 3 000 kms, de Copenhague au Danemark à Saint-Chamond entre le 10 et le 17 octobre.

Avec eux, Yvan, qui avait participé comme coureur à pied aux premières éditions du défi et Sébastien : avec 5 autres collègues, tous deux vont gérer toute la logistique pendant cette semaine.

Un nouveau défi, un même enthousisasme pour récolter des fonds au profit des associations et des personnes handicapées.

Et nous les suivrons chaque jour sur facebook et sur l'antenne de RCF !

Association Killian Olivier Cressens Maison Réocreux Francois Rochebloine

Enregistrement réalisé par Jean-Marc Chazot à la maison Réocreux et la Jardinerie-briat

Tony Virissel lance un défi fou pour soutenir le défi Killian : courir de St- Romain en Gal à Aigues-Mortes, le long de la Via Rhona. 367 kms en 3 jours, en partant le vendredi 18 septembre à 8h

Rencontre avec un sportif accompli, amoureux du trail, qui a choisi cet exploit pour récolter des fonds destinés aux associations et aux personnes handicapées, par l'intermédiaire du défi Killian !

@Association Killian

Olivier Cressens

François Rochebloine

Sébastien Reocreux