Déforestation : Protéger les forêts par nos choix alimentaires

La déforestation est une des causes du changement climatique. L'Occident a pris conscience il y a une dizaine d'années qu'il ne pouvait pas s'en laver les mains et, sous la pression de l'opinion publique et des ONG, les grandes entreprises ont commencé à se soucier de ce que faisaient leurs fournisseurs lointains, tant pour l'huile de palme en Indonsésie, en Malaisie mais aussi en Afrique, que pour le soja. Il reste beaucoup à faire, mais heureusement ça avance.