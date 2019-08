Guillaume Loyer, paysan volailler 3/3

Cette semaine dans Déjeunette et Popotte, et pour la troisième et dernière fois, nous recevons Guillaume Loyer, paysan volailler à Sarcé, dans le sud de la Sarthe. Guillaume Loyer, un jeune agriculteur qui travaille « à l'ancienne » des volailles de grande qualité. Il élève, nourrit, produit, abat, et vend en direct à la ferme. Des volailles qui en plus ont un accès plein air et sont nourries avec une alimentation fabriquée à la ferme. Bref, un amoureux de la nature, que nous vous proposons de découvrir, au micro de Chef Graffiti.