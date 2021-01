Denis est volontaire permanent depuis 1986 et il est installé au quartier des Mesnils Pasteur à Dole depuis 3 ans. Quant à Martin, il vient d'arriver à Dole pour débuter sa mission avec ATD aux côtés de Denis. Ils nous racontent leur volontariat, ce qui les as motivés ainsi que les buts et projets du mouvement ATD Quart Monde.

Rediffusion de septembre 2020