Ambiance convivale avec Antoine, Amélie, Edwin et Quentin pour une émission "Oxy-Jeunes" spéciale vacances.

Précisons qu'au moment de l'enregistrment, ils étaient à quelques semaines de passer - et réussir, j'en suis convaincue - leur bac. Entre leurs projets de l'été, les moments marquants de leur année aussi bien au lycée qu'à la radio, quelques fou-rires, et beaucoup de complicité, c'est un bilan et des perspectives résoluments positifs et lumineux qu'ils partagent avec nous.