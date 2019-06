Derniers conseils pour bien préparer le bac

C'est ce ce Lundi 17 Juin que le coup d'envoi du bac général sera donné avec la traditionnelle épreuve de philosophie. Un examen qui peut susciter une certaine appréhénsion. Comment comprendre cette anxiété pour mieux la surmonter ? Rédiger des fiches, travailler seul ou en groupe, réviser par matières apparentées. Y -a-t-il une bonne méthode ? Et que penser des stimulants, café ou compléments alimentaires, censés développer notre concentration ? Des conseils pour cette dernière ligne droite mais aussi le Jour J, avec un psychologue clinicien spécialisé dans l'éducation er un représentant pédagogique de Digischool, plate forme de révision et d'orientation

( Pour en savoir plus: www.digischool.fr)