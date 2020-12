Derrière le procès il y a "de vrais gens"

Semaine 6.

Je suis enfin sortie de mon salon mais pour passer 23 longues heures au tribunal du Mans. Ce n’est pas la première fois que je couvre, (comme on dit dans le jargon) des affaires comme celle-ci… Dans « ma vie d’avant RCF » j’allais aux audiences au moins une fois par mois. Les victimes se succèdaient comme des numéros de commandes et les accusés défilaient sans que vraiment je ne garde le souvenir de leur visage. Mais cette fois c’est différent.

Dans la salle ce ne sont pas des anonymes dont je n’ai jamais entendu parler et que je ne reverrai plus. J’entends des noms familiers, la cour décrit des lieux où je suis déjà allés plusieurs fois et puis il y a ces regards. Ceux durs et impitoyables de la défense, ceux remplis d’incompréhensions des proches dans le public et les yeux brillants des victimes. Tantôt remplis de l’espoir qu’on leur demande enfin pardon mais le plus souvent perlés de larmes.

Toutes cette semaine je me suis beaucoup interrogée sur la journaliste que je suis et surtout celle que j’étais. Je me souviens pour les attentats du 13 novembre 2015 j’avais l’impression d ‘être sortie de mon corps en prenant l’antenne le lendemain à 6h du matin. Tous le week-end j’ai raconté ces horreurs en gardant cette distance journalistique primordiale. J’ai ressentie cette sensation cette semaine et elle ne m’avait pas manqué.

Je ne sais pas si j’ai réussi à bien faire mon travail, à rendre compte en exposant les faits, à choisir les bons mots sans tomber dans le voyeurisme mais en racontant tout même ceux qui s’est dit pendant 2 jours. Intérieurement j’ai pensé « Je suis devenue un bisounours. Travailler chez les cathos ça m’a beaucoup trop attendrie ». Mais non… Je pense surtout que depuis 5 ans je peux exercer mon métier sans forcément devoir mettre une énorme carapace pour tenir. Je peux parler du beau, de ce qui va bien et d’anonymes qui font des choses extraordinaires sans s’en rendre compte. Et depuis la fin du procès j’ai une chanson dans la tête, vous connaissez mon amour pour les chansons… Elle est des Innoncents. Depuis mon adolescence elle m’accompagne. Et elle définit exactement la journaliste que je voulais être et celle que je PEUX être depuis que je travaille à RCF.