DerriÃ¨res les fronts, resistance et rÃ©silliance en Palestine

L'association France-Palestine et le Comité BDS 42 (Boycot des Investissements Sanctions) a reçu la réalisatrice Alexandra Dols pour une diffusion en avant-première de son documentaire "Derrière les fronts résistance et résiliance en Palestine".

Elle était accompagné du personnage principale de son film, Samah Jabr, psychiatre et psychothérapeute de Jérusalem qui oeuvre en Palestine:

Alexandra Dols réalisatrice du documentaire "Derrière les fronts résistance et résiliance en Palestine".

Samah Jabr, psychiatre et psychothérapeute de Jérusalem qui oeuvre en Palestine.

Denise Peillon de l'association France-Palestine solidarité

Aïsha membre du Comité BDS.