Des arbres fruitiers à cultiver chez nous

FM :Nous avons évoqué les arbres, jeudi dernier. Mais quand on pense arbres, on pense aussi arbres fruitiers !

LL : Oh combien c’est vrai. Je me souviens, gosse, les ballades au long des chemins bordés de pommiers, ou les cerisiers du jardin de ma grand-mère … Quel plaisir de croquer un fruit juste cueilli sur l’arbre ??

FM : On n’en voit plus, d’arbres fruitiers au long des chemins dont on peut cueillir les fruits..…

LL : C’est tellement plus facile de trouver ce que l’on veut dans le supermarché, indépendamment de la saison. Les pommiers, chez nous, c’était plutôt pour le cidre et la distillation. Les cerises, il fallait grimper aux arbres et faire la chasse aux oiseaux … Et il y a aussi un problème social, la rareté du sens « collectif ». Laisser un arbre ou des légumes accessibles pour la cueillette des passants et de ceux qui n’ont pas les moyens d’en acheter demande un double respect, ou une double reconnaissance : celle de ceux qui produisent, qui ont travaillé pour créer, et retrouvent les branches cassées, les platebandes piétinées, la récolte disparue et celle de ceux qui prélèvent, qui peuvent avoir faim. Un producteur qui vit de son métier ne peut évidemment accepter de voir son travail s’envoler. Mais le mouvement des incroyables comestibles nous donne un exemple de ce qu’associations et municipalités peuvent développer..

FM : Il y a aussi la crise covid, qui nous montre l’importance d’un approvisionnement proche.

LL : C’est encore un domaine où il faut regarder plus loin que le bout de son nez. Un des moyens d’action les plus facile pour nos gouvernements pour financer la transition climatique va être de taxer fortement les transports internationaux (on a vu ce que donnait le projet de taxe pour les transports intérieurs !). Donc l’importation sera réservée à ceux qui en ont les moyens. Or, gravons le dans notre mémoire, la Bretagne va être de plus en plus privilégiée climatiquement : Imaginez le Morbihan avec le climat du Pays Basque ou des Alpes Maritimes ! C’est chez nous qu’il faut planter des arbres fruitiers !

FM : Mais le climat Méditerranéen, il faudra quand même des dizaines d’années pour y arriver.

LL : C’est pourquoi nous pouvons y aller progressivement, d’abord à petite échelle, en s’appuyant largement sur les bonnes volontés individuelles. On peut retrouver des variétés anciennes venant, par exemple, de Vendée ou de Gascogne, dont le climat, jusqu’à ces dernières années, était proche de celui qui arrive chez nous. On peut développer progressivement certaines espèces des Alpes Maritimes et de Provence qui sont aptes à supporter les gels légers, comme les abricots, les amandes et les olives. Avec pèches, poires, prunes et raisins, cela commence à faire du choix ! Bien sûr, toutes les années ne seront pas aussi productives. Il faudra bien attendre 10 ou 20 ans avant que les gels de printemps ne deviennent exceptionnels dès que l’on rentre dans les terres. J’ai moi-même planté des amandiers et des citronniers dans mon jardin d’Arzon, en presqu’ile de Rhuys. J’ai obtenu plus de 80 kg d’amandes l’an dernier, mais beaucoup moins cette année, je ne sais pas pourquoi. Pour le citronnier, qui vient d’un horticulteur du centre Bretagne, j’ai l’impression que je devrais l’arroser en été : première leçon, plantons des arbres fruitiers, mais formons nous auprès des connaisseurs!

FM : Est-ce que l’association Clim’actions n’a pas un projet dans ce sens ?

LL : Un groupe projet s’est effectivement créé, pour encourager la plantation d’arbres fruitiers en ville et en jardins partagés. L’arrivée du covid, en a freiné le développement. Mais les auditeurs intéressés peuvent le faire savoir, par exemple par mail à contact@climactions-bretagnesud.bzh

