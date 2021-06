Des hommes et des femmes d'exception

Cette semaine dans le Club radio de Rcf Sarthe, on fait le point sur ce qui fait l'actualité du collège St Joseph du Mans. Les élèves du collège St Joseph qui nous parlent d'engagement. D'engagement solidaire et militant pour commencer, avec quelques unes des plus embématiques figures de notre époque moderne. Simone Veil, Mère thérésa, Martin Luther King, l'abbé Pierre, ou encore Sophie Scholl pour sa résistance courageuse et " non-violante ", contre ler régime Nazi.



Engagement toujours, en seconde partie d'émission, avec quelques gestes du quotidien en faveur de l'écologie. Des gestes simples et éfficaces, que nous prodiguent cette semaine les élèves du collège St Joseph.