Des jeunes collégiens allemands en échange scolaire à Saint-Etienne

Les élèves de 4ème du collège Notre-dame d'Espérance viennent de vivre un échange scolaire avec de jeunes allemands.



Après une semaine passée chez leurs correspondants en Allemagne en novembre, c'est au tour des jeunes stéphanois d'accueillir leurs amis à Saint-Etienne.

Victor, Michelle, Tess, Jean-Benoît, Niclas et Nico partagent avec nous leurs vies quotidiennes de jeunes, en famille, au collège, dans leurs loisirs et leurs activités culturelles et sportives. Des échanges chaleuruex avec parfois de l'anglais pour que tous se comprennent !

merci à Victor pour la réalisation technique.