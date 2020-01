Des jeunes de Boën-sur-Lignon au Sénégal !

6 jeunes de Boën-sur-Lignon sont partis au Sénégal pour découvrir l'urgence climatique.



Dans le cadre des activités de l'APIJ, des groupes de jeunes du territoire de la communauté d'agglomération Loire-Forez mènent des projets. Passionnés par le problème angoissant du réchauffement climatique, ils sont partis au Sénégal l'été dernier, pour rencontrer des jeunes sénégalais, réaliser des vidéos et aménager une salle de classe !

Ils ont participé avec succès au concours Jeunesse organisés par la MSA de notre territoire et sont en train de réaliser une "mallette urgence climatique" !

Rencontre avec Damien l'animateur du groupe qui travaille à l'APIJ et Marion lycéenne en terminale, porte-parole de ses 5 compagnons voyageurs !