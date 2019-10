Camille, Clarisse, Maximin, Marie, Gaël, Guilhem participent de manière active aux activités de l'aumônerie des jeunes de Noirétable. Ils sont venus à Saint-Etienne pour rencontrer le père Sylvain Bataille, évêque de notre diocèse, aux derniers moments de leur préparation de la confirmation.

Ils en ont profité pour visiter notre Radio et nous partager leur parcours et leurs passions !

Un grand merci à Marie-Laure et Geneviève qui les accompagnaient dans leur démarche !