Des microbes aux propriétés insolites (R)

A tort on les considère forcément et uniquement néfastes, on les confond même avec les virus... on parle des microbes !

Pourtant leur nom signifie simplement microorganisme vivant et parmi eux certains sont bons et essentiels pour notre santé, comme ceux de notre flore intestinale ou encore les ferments lactiques.

Alain Marchal tord le cou aux idées reçues et nous parle de ces gentils microbes.