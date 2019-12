Des petits pas vers le bonheur pour 2020

2019 touche à sa fin et qu’elle ait été bonne ou mauvaise il est temps de lui fermer la porte pour l’entrouvrir sur 2020. Demain c’est le réveillon et la fête qui souvent l’accompagne ! En ce 30 décembre, je voudrais vous souhaitez quelque chose de bien plus essentiel que de bien manger et bien boire.. même si c’est rudement sympa quand même ! Je voudrais vous souhaitez de ces petites choses du quotidien qu’on ne voit parfois plus… Ces petites choses qui peut-être nous font tendre vers le bonheur.



Alors comme le disait Brel : je vous souhaite des rêves à n’en plus finir et l’envie furieuse d’en réaliser quelques uns.. Je vous souhaite de vous émerveiller devant un coucher de soleil sur la mer… Je vous souhaite d’embrasser et de serrer fort vos enfants… de cueillir des fleurs et de plonger dans leur parfum et d’écouter votre corps… Je vous souhaite de jouer à trouver des formes dans les nuages… de ramasser des coquillages… de regarder grandir vos petits enfants et de manger des glaces. Je vous souhaite de rire avec vos amis à en perdre votre souffle… d’oser de petits changements et de courir dans les bois… Je vous souhaite de faire des grasses matinées, de manger des framboises et de ne jamais pleurer seul… Je vous souhaite de marcher pieds nus dans le sable , de faire des bonhommes de neiges et de prendre soins de ceux que vous aimez… Je vous souhaite de sauter dans les flaques, de tricoter des pulls… de faire du coloriage et de pardonner à ceux qui vous ont fait du mal… Je vous souhaite d’avoir un chien… de vous rouler dans un champ de crocus… de vous offrir des cadeaux… de vous mettre à la place des autres… Je vous souhaite de chanter à tue-tête, de faire du vélo en descente et de dire à vos proches que vous les aimez… Je vous souhaite de boire un thé et d’y tremper des chocos, de plonger dans une piscine… de guérir vos blessures…Je vous souhaite de lire un bon roman devant un feu de cheminée, de sentir le vent de la tempête, de laisser rentrer le soleil et de laisser venir ce qui arrive… Je vous souhaite des voyages en musique, de faire griller des sardines… de vous débarrasser des choses futiles… Je vous souhaite de sentir l’odeur de l’herbe fraîchement coupée, de vous blottir dans une couverture bien chaude, de faire des batailles d’oreillers et de demander de l’aide si vous en avez besoin… Je vous souhaite de sourire pour rien, de danser comme si personne ne vous regardait, d’être bienveillant avec vous-même et d’aller à l’essentiel… Je vous souhaite de vous rappeler de bons souvenirs… de faire des tartes aux pommes… de passer de bons moments… de tolérer vos imperfections. Je vous souhaite de sentir l’odeur de la truffe, de ramasser des champignons et de faire des bateaux en papier… Je vous souhaite de découvrir de nouvelles saveurs, de remplir un calendrier d’anniversaires... de créer une boite à souvenir et de profiter du moment présent… Je vous souhaite de vous allonger et de regarder les étoiles, de dormir au coin du feu, de faire des bulles de savon… d’être sage mais pas trop… Je vous souhaite d’écouter les oiseaux chanter, de faire une sieste au soleil… de sentir l’odeur du pain chaud… de ne penser à rien… Je vous souhaite des arc-en-ciel après une pluie d’orage, je vous souhaite de gonfler des ballons..

Et puis… de l’amour… je vous souhaite de l’amour pour chacun d’entre vous… Que 2020 soit une très belle année



Voila ce que je voulais vous dire pour cette dernière émission de l’année ! Et puis bien sur… je vous souhaite d’écouter RCF et de prendre 5 min pour vous !

Au nom de toute l’équipe de « 5 min pour moi », je vous souhaite une très belle année.